Fermata, spruzza spray urticante. Evacuato il centro commerciale

Le famiglie con i bambini, le nonne ferme a guardare le vetrine, le signore con le buste della spesa e i carrelli pieni. Scene da un sabato pomeriggio come tanti altri al centro commerciale Conero, zona sud di Ancona. Squarciato all’improvviso da un episodio in apparenza banalissimo: una donna, sorpresa a rubare alcuni prodotti di valore, viene fermata alle casse dal direttore dell’ipermercato Conad e dall’addetta alla sicurezza.

"Ci fa vedere cos’ha nascosto, per favore?". Lei tentenna, giura di non aver preso niente. Anzi, è pure piuttosto infastidita. Si dimena così tanto che le cadono di dosso delle creme e altri prodotti, verosimilmente nascosti sotto gli indumenti. Il direttore le chiede lo scontrino. "Metta qui sul banco quello che ha". La reazione è scomposta. Troppo. La donna estrae dalla borsa una bomboletta di spray al peperoncino. E la svuota.

"L’ha puntata contro di me– racconta Emanuela Compagnucci, responsabile della sicurezza dello Spazio Conad –. Sono riuscita a divincolarmi e ad evitare che mi colpisse direttamente gli occhi. Ho protetto anche il direttore". Ma in pochi istanti l’aria all’interno del centro commerciale è diventata irrespirabile. Talmente proibitiva che molte persone hanno iniziato ad accusare bruciori agli occhi e difficoltà respiratorie.

Nel giro di pochi minuti tutti i negozi dell’area commerciale sono stati chiusi. Le commesse hanno abbassato le saracinesche e favorito l’evacuazione dei clienti che alla spicciolata si sono riversati all’esterno, sul grande piazzale.

Le persone nel frattempo rimaste all’interno hanno dovuto fare i conti con le conseguenze dello spray al peperoncino.

Bruciori alla gola, occhi che lacrimavano. Nel frattempo erano stati allertati il 118 e i carabinieri. Una gazzella ha raggiunto le casse dello Spazio Conad dove gli addetti alla sicurezza avevano preso in consegna la donna accusata di aver rubato e di aver svuotato la bomboletta di spray al peperoncino. Anche lei si è sentita male ed è stata portata con un’ambulanza della Croce Rossa al pronto soccorso di Torrette. In ospedale anche l’addetta alla sicurezza del centro commerciale che proprio mentre parlava con noi di quanto accaduto, ha iniziato a tossire e a lacrimare pesantemente.

Complessivamente una trentina le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica sul posto. I sanitari di Croce Gialla e Croce Rossa sono rimasti a lungo davanti al centro commerciale per fornire assistenza a chi nel frattempo accusava malesseri di di varia natura. Nei confronti della donna, che pare sia nota alle forze dell’ordine per i suoi problemi psichiatrici e di alcuni gesti di cleptomania, verranno presi provvedimenti.

La donna rischia di essere indagata per lesioni colpose gravi. Dipenderà molto anche dal tenore delle dichiarazioni delle persone presenti e dalle denunce che verranno sporte nelle prossime ore. Una sarà sicuramente quella dell’addetta alla sicurezza che ha già preannunciato di voler adire le vie legali.

"Lavoro in questo settore da tanti anni – ha detto – e presto servizio anche in una discoteca. Ne ho viste di tutti i colori. Ma una cosa del genere mai al mondo. Le giuro, si sono sentiti tutti male all’istante, non si riusciva più a respirare".