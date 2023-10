Festa a sorpresa a Rosora per don Giuliano: 95 candeline e sogno di campane

Festa grande per don Giuliano Gigli (foto) che mercoledì ha spento 95 candeline con una grande festa in parrocchia, proprio nel giorno in cui il Carlino lanciava il suo sogno: "Tornare a far suonare le campane" sogno per il quale ha venduto anche la sua Fiat Cinquecento nuovo modello. Dopo l’intervista al Carlino, don Giuliano Gigli è stato chiamato anche dalle tv nazionali e i riflettori accesi lo stanno aiutando anche nell’inseguire il suo sogno. In poco tempo in parrocchia si è attivata una raccolta fondi che sta riscuotendo già buoni risultati con alcune migliaia di euro. Il progetto necessita del cofinanziamento della Curia, ma per il Comune il cantiere potrebbe partire in primavera. Ad organizzare la festa a sorpresa che ha letteralmente commosso don Giuliano, mercoledì i suoi parrocchiani e l’intera comunità di Rosora: è stato eseguito un concerto d’organo nella chiesa di San Michele Arcangelo, strumento che lo stesso parroco ha fatto restaurare. Durante il concerto tutti i bambini del catechismo sono saliti ad abbracciare il loro parroco che sogna di sentire risuonare le quattro campane "prima del mio funerale".

sa.fe.