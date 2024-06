Festa al Bàgolo per i primi 7 anni: "Grazie Ancona"

Settimo compleanno per il Bàgolo di Ancona, ‘Caffetteria, vineria e altri piaceri’. Oggi in via Castelfidardo, tra corso Garibaldi e piazza Stamira, dove il locale ha aperto nel 2017, ci sarà la musica live del gruppo I Fiati Corti, e tante panche su cui sedersi per gustare le ‘specialità’ della casa, un mix tra Marche e Veneto. Veneto è infatti il titolare Fabio Guiotto, diventato anconetano per amore. L’altra anima del locale è infatti la moglie Raffaella Piazzini. "Devo solo ringraziare Ancona, che mi ha benvoluto subito – dice Guiotto – Ogni anno festeggiamo, per mangiare, bere e stare insieme. Bàgolo significa divertimento". Guiotto è reduce da una vera impresa come triatleta: 400 km dal Veneto a Numana (in bici, di corsa e a nuoto), per sensibilizzare la gente su una malattia non ancora curabile come la fibrosi cistica.