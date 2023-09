Festa del Rosso Conero al via

Prende il via oggi a Camerano la ventottesima edizione della ‘Festa del Rosso Conero’ di Camerano, che continuerà fino a domenica. Una manifestazione più ricca che mai. Basti pensare che ci saranno 20 cantine e 15 punti di ristoro per i partecipanti, senza contare i 40 concerti di 34 band, le e performance artistiche, le cinque mostre tematiche e i due convegni, il primo dei quali, ‘La terra del Rosso Conero si tinge di… Rosato’ si svolgerà oggi (ore 17) in Comune. Gli stand saranno aperti dalle ore 19 all’1, mentre dj set e concerti andranno avanti sino alle 2.30. Un grande vino rosso non può che essere accompagnato da ottimo cibo. In questa edizione si potrà scegliere tra carne e pesce, passando per menù biologici, vegetariani e vegani e, ancora. Spazio anche a percorsi di degustazione con chef e sommelier dell’AIS.