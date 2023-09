Festa del Rosso Conero: un fine settimana tra cantine, dj set, concerti e buona cucina

La festa del Rosso Conero continua a far alzare i calici oggi e domani a Camerano. Stand aperti dalle 19 fino all’1 e musica con dj set e concerti fino alle 2.30 stasera e all’1.30 domani, 20 cantine, 15 punti di ristoro, 34 gruppi musicali, 40 concerti e performance artistiche e cinque mostre tematiche sono gli ingredienti che caratterizzano la 28esima edizione. Alle 17 oggi nel cortile della biblioteca il convegno "Il territorio del parco", alle 21 in via Lauretana gara di pigiatura. Un grande vino come il Rosso Conero non può che essere accompagnato da ottimo cibo e in questa edizione si potrà scegliere tra carne e pesce passando per menù biologici, vegetariani, vegani e, ancora, percorsi di degustazione ad hoc con chef e verticali grazie alla collaborazione dei sommelier dell’Ais, Associazione italiana sommelier, la più grande associazione di professionisti del vino nel mondo.