Festa per i 61 bambini della materna 25 aprile. Tutti in via Torrioni

Una giornata di festa per i 61 bambini della scuola dell’infanzia ‘XXV Aprile’ che ieri sono entrati nella loro nuova scuola. L’edificio che ospitava le ‘Garibaldi’ in via Torrioni li accoglierà fino a quando la loro sede naturale, in via Michelangelo, lesionata dal sisma del 9 novembre 2022, non sarà ristrutturata. Potrebbe passare tanto tempo, da qui la scelta dell’amministrazione comunale di metterli alle ‘Garibaldi’ invece della scomodità della soluzione temporanea scelta dopo il terremoto, alle ‘Verne’. I bambini delle ‘Garibaldi’ nel frattempo, spostati alle ‘Faiani’ resteranno nella scuola di via Oberdan: "Lì hanno uno spazio consono _ hanno detto l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, e il dirigente comunale del settore edilizia scolastica Francesco Paolucci_. "Il nostro impegno per le manutenzioni di 59 plessi con 63 istituti è una sfida importante su cui vogliamo attivare un servizio dedicato per il monitoraggio costante delle condizioni delle scuole. Abbiamo centinaia segnalazioni alle quali vogliamo dare una risposta attivando anche una collaborazione diretta con i dirigenti scolastici, soprattutto per quanto riguarda l’attività di micro manutenzione". All’inaugurazione di ieri c’erano anche l’assessore ai servizi educativi, Antonella Andreoli, la dirigente dell’istituto Margherita Hack, Marta Marchetti, e i consiglieri comunali di maggioranza Silvia Fattorini e Luca Marcosignori, presidente e membro della Commissione pubblica istruzione del Comune. Bambini ed educatrici hanno accolto le autorità con il coro della canzone ‘Amico è’, prima della visita al rinnovato e accogliente plesso scolastico: "Ringrazio per l’impegno gli insegnanti e il personale del Comune, soprattutto per aver lavorato nel periodo delle festività per il trasloco e per aver arredato la scuola che questa mattina i bambini hanno trovato perfettamente a posto e fruibile" ha affermato l’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli. In generale circa 200 bambini anconetani ieri mattina sono rientrati a scuola trovando nuove sedi. Oltre alle ‘XXV Aprile’ anche l’altra scuola per l’infanzia ‘Sabin’, ospitata alle ‘Domenico Savio’ e il nido ‘Agrodolce’ di Collemarino che hanno trovato posto al piano terra delle medie ‘Volta’. I due edifici originari delle ‘Sabin’ e del nido ‘Agrodolce’ verranno demoliti e ricostruiti attraverso il programma dei progetti Pnrr con consegna delle opere entro il mese di marzo del 2026.