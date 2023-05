Festival del fantastico, è "Fiabola" tra mostre, giochi di ruolo e spettacoli

"Fiabola", al via ieri il Festival del Fantastico a Fabriano. Fino a domenica a palazzo del Podestà si potranno visitare diverse mostre: ceramiche, pittura, fotografia e mixed media. Una quattro giorni animerà la città, all’insegna di cultura, turismo, inclusione sociale e cooperazione. Previsti anche convegni, tavole rotonde a tema, passeggiate tra le strade della città, giochi di ruolo, letture e spettacoli.

"Sull’onda del fantastico, vogliamo solleticare la curiosità dei turisti, raccontare un luogo che è ancora troppo poco conosciuto" spiegano le due curatrici Clelia Conti e Mirella Morelli. Oggi alle 10 "Non si è mai troppo grandi", alle 15 "Fabriano nel fantastico" al percorso San Lorenzo con la voce di Tommaso Melacotte e alle 16:30 "Fiaboleggendo" laboratorio in biblioteca con il maestro Mauro Allegrini. Domani alle 10 sempre in biblioteca "Il femminile nelle fiabe" con Emma Fenu.