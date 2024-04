Festival dell’infanzia con eventi diffusi

Ecco "10+ festival dell’infanzia": evento innovativo per bambini da 0 a 6 anni, genitori, nonni, insegnanti ed educatori. "La nostra Filosofia? – spiegano gli organizzatori -. E’ ‘errare’ come viaggio di crescita. Apertura agli errori per esplorare le possibilità della vita". Si tratta di un’iniziativa che durerà un mese nei vari territori dell’Ambito X: micro-eventi diffusi a Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico "per stimolare il piacere di giocare e di scoprire". Un Festival che nasce dal coinvolgimento e dalla co-progettazione di tutti gli istituti comprensivi, scuole dell’infanzia e asili nido pubblici e privati del territorio, riuniti nel coordinamento pedagogico territoriale. "Ci troveremo nei centri per famiglie, nelle biblioteche, piazze, scuole e nidi: tanti eventi da scoprire" spiegano. Primo ospite del festival sarà Antonella Questa, attrice, scrittrice e pedagogista che sarà protagonista della lezione spettacolo "I bambini cattivi non esistono" il 24 maggio al Teatro Don Bosco. E poi l’indomani il laboratorio sull’empatia rivolto a genitori ed educatori per migliorare l’ascolto e il dialogo.