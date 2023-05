Festival Organistico, al Poggio arriva il portoghese Joao Vaz

Secondo appuntamento con il Festival Organistico della Marca Anconetana, organizzato dagli Amici della Musica ‘Guido Michelli’. Oggi (ore 18.30) presso la chiesa di San Biagio al Poggio di Ancona: protagonista del concerto sarà l’organista e musicologo portoghese di fama internazionale João Vaz. Specializzato nella musica antica, Vaz ha inciso numerosi CD sugli organi storici del proprio Paese ed è, tra l’altro, titolare dell’organo storico della chiesa di São Vicente de Fora a Lisbona.

Il Festival, sotto la direzione artistica del maestro Luca Scandali, si realizza grazie al sostegno della Fondazione Cariverona. Il suo sottotitolo, ‘Alla scoperta della musica, del territorio e del patrimonio storico’ racchiude il valore di questa iniziativa che da tantissimi anni porta illustri organisti in carriera e talenti emergenti a suonare i nostri meravigliosi organi e nel contempo a far conoscere luoghi spesso marginali ma di notevole bellezza.

Il concerto si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Ancona e Osimo e della Confraternita del SS. Sacramento Poggio di Ancona. I concerti sono ad ingresso gratuito. Posti limitati. E’ consigliata la prenotazione: [email protected]

João Vaz suonerà su di un piccolo gioiello conservato nella Chiesa di San Biagio, uno strumento di autore anonimo risalente alla seconda metà del XVI secolo o alla prima metà del XVII. In programma musiche di António Carreira (Portogallo, ca.1530 – ca.1594), Fantasia em lá-ré; Antonio De Cabezón m(Spagna, 1510 – 1566), Pavana con su glosa; Antonio Valente (Italia, C.1565 – 1608), ‘Lo Ballo dell’Intorcia’; Anonimo (Italia, XVII secolo) Aria con variationi; Manuel Rodrigues Coelho (Portogallo, ca.1555 – 1635), Kirios de 10 tom (5 versetti); Jan Pieterszoon Sweelinck (Olanda, 1562 – 1621), Ballo del Granduca SwWV 319, Dietrich Buxtehude (Germania, 1637 – 1707), Preludio al corale Jesus Christus, unser Heiland, BuxWV 198; Bernardo Pasquini (Italia, 1637 – 1710), Partite sopra l’aria della folia da Spagna; Domingos De S. Josè (Portogallo, XVII secolo), Obra de 50 tom; Georg Böhm (Germania, 1661 – 1733), Partita sopra Jesu du bist allzu schöne; Carlos Seixas (Portogallo, 1704 – 1742), Sonata in sol maggiore, Sonata in do minore, Minuet, Sonata in la minore.