Festività a tutta cultura fino all’Epifania. Mostre e visite guidate in città e provincia

Come trascorrere i giorni che ci separano dall’Epifania, che quest’anno cade di sabato? La cultura rappresenta una possibile opzione, tra mostre e visite a musei e pinacoteche. E aggiungiamoci le visite guidate ‘en plein air’, come quelle dedicate ai rioni storici di Ancona. Sabato (ore 15.30) toccherà al quartiere di Capodimonte (partenza dalla piazzetta delle scuole Faiani in via Oberdan; prenotazioni al 3392922855, indicando nome, numero di telefono, mail e numero di partecipanti).

In occasione della mostra ‘Dal futurismo all’informale - Capolavori nascosti nelle collezioni del Mart’, curata da Alessandra Tiddia e ideata da Vittorio Sgarbi, alla Mole Vanvitelliana è possibile prendere parte a due speciali visite guidate (‘Due collezioni del Novecento a confronto’), occasioni per scoprire anche le opere della Galleria d’arte moderna della Pinacoteca Civica in un nuovo allestimento temporaneo. Il primo appuntamento è domenica (ore 17); il secondo domenica 21.

La mostra è visitabile martedì e venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19. Info 071205677 (negli orari di apertura) e museicivici.ancona@gmail.com.

C’è poi la mostra ‘Presepi nel mondo’ nella Chiesa di Santa Maria della Piazza, aperta fino a domenica (orari: 10 - 12 e 16-18).

A Falconara la mostra ‘Dalla collezione d’arte contemporanea di Armando Ginesi’, in corso al CART, sarà aperta oggi e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, domani e venerdì dalle 9.30 alle 13).

Per chi volesse scoprire il mondo di Virna Lisi a Palazzo Bisaccioni di Jesi c’è la mostra ‘Virna Lisi diva e antidiva’, sempre aperta (orario 9.30 – 13 e 15.30 – 19,30). Il percorso espositivo illustrano i momenti salienti della vita e della carriera dell’attrice, fra ritratti fotografici e pittorici, foto di scena, manifesti e oggetti vari.

r. m.