Festività, giù il sipario. Migliaia invadono il centro per il concerto in piazza: "A Carnevale altro evento"

In migliaia in centro per il tributo a Pino Daniele che ha chiuso il programma delle festività natalizie dopo il rinvio di domenica scorsa provocato dal maltempo. Standing ovation per Tony Esposito e la Macapea band. Incredibile la voce del leader, Massimo Di Matteo, che ha intonato i più grandi successi di Pino. Di Matteo, il frontman che col suo timbro vocale ricorda Daniele, collabora con Esposito da 11 anni: "Quando iniziai, vedevo Tony come un mito e pensare di salire sul palco con lui è una grande emozione" ha commentato. Un mare di gente ha ascoltato le parole e la musica di (tra le altre canzoni) ´O’ scarrafone´ e ´Napule è´, ballando su ´Kalimba de Luna´. Il pubblico si è seduto persino sulla fontana dei Cavalli, a ridosso del palco, e c’era gente anche all’angolo con Corso Garibaldi. L’evento chiude ufficialmente il cartellone natalizio. Inizialmente previsto per il 7 gennaio, era slittato causa maltempo. Anche ieri, a dire il vero, c’era l’incognita pioggia.

Per questo, la band ha anticipato l’esibizione di mezz’ora. Tra i primi ad arrivare, Roberto Possanzini e Cinzia Piccinini: "Il cartellone natalizio ci è piaciuto, bravo Esposito". Durante il pomeriggio, le navette – fanno sapere dal Comune – hanno funzionato canche se non gremite. Tante le macchine in giro per la città, ma traffico regolare. Parcheggi strapieni. Il signor Gian Piero ha lasciato la macchina allo Stamira: "Ho dovuto aspettare perché i posti erano esauriti. Non usciva il biglietto e ho chiamato il numero indicato all’ingresso. Mi hanno detto di attendere perché era off limits".

Anche Mauro Contigiani e Josefa Llorca hanno deciso di posteggiare lì. Loro sono arrivati da Civitanova Marche: "Non sapevamo nulla del concerto, siamo arrivati per un giro nei negozi, in occasione dei saldi – hanno sottolineato –. Lo Stamira è molto caro, è la prima volta che mettiamo l’auto là".

Guarda già a Carnevale l’assessore comunale ai grandi eventi, Angelo Eliantonio: "È un successo che ci aspettavamo, avevamo promesso una città viva e i risultati ci danno ragione. La città è ripartita dal punto di vista di commercio e attrattività, molti anconetani sono ora orgogliosi di esserlo. Daniele? Una passione", ha detto l’assessore batterista. "Sul Carnevale l’ipotesi è l’11 febbraio. Io immaginavo un paio di giorni, ma il 10 è la giornata ricordo delle Foibe e non si può festeggiare per ovvie ragioni. Vedremo se confermare l’11 o il weekend successivo. Sicuramente ci sarà una sorpresa spettacolare". Ad Esposito, l’Amministrazione ha consegnato un premio alla carriera "per l’impegno artistico musicale e per le sonorità riconosciute a livello internazionale". Applausi.

Nicolò Moricci