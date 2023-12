Festività, migliaia per l’accensione dell’albero

Piazza gremita e atmosfera magica per l’accensione dell’albero di Natale nel pomeriggio dell’Immacolata e ieri per i mercatini dell’antiquariato ‘vintage’. Intanto la città della carta lavora per organizzare la notte di Capodanno in piazza, grazie alla musica di alcuni giovani dj come lo scorso anno quando la festa è stata un vero successo con migliaia di persone di tutte le età. Ma tra le novità di quest’anno per San Silvestro ne spunta una particolare: il Capodanno dei bambini che si svolgerà sempre in piazza ma nel pomeriggio, così da soddisfare tante famiglie con figli al seguito.

Erano in migliaia in piazza del Comune venerdì per l’atteso evento particolarmente sentito nella città della carta dove entra nel vivo in questi giorni il cartellone natalizio. "Quest’anno – commenta il sindaco Daniela Ghergo poco dopo l’accensione dell’albero – il cartellone di eventi natalizi è particolarmente ricco e variegato, frutto della collaborazione e della partecipazione delle associazioni cittadine culturali e commerciali che hanno contribuito ad arricchire l’offerta. Alla valorizzazione del centro storico si affianca quella dei nostri borghi, con le frazioni abbellite e rese ancora più magiche dai presepi e all’atmosfera natalizia. Ci saranno eventi per ogni fascia di età, ed iniziative di livello nazionale come il concerto della banda corpo nazionale dei vigili del fuoco martedì prossimo, Lo Schiaccianoci eseguito dal Balletto del Teatro dell’Opera nazionale della Romania giovedì prossimo. E ancora il Fabriano FilmFest con numerose proiezioni. Tanti eventi pensati per tutti perché il significato delle feste natalizie sia quello della condivisione e della partecipazione. E’ per questo, per aggregare la città e festeggiare insieme il nuovo anno – conclude il primo cittadino - che con questo spirito il Capodanno, per i bambini e per gli adulti, lo celebreremo nella nostra bellissima piazza, nel cuore della città".

Tra gli eventi domenica prossima, sempre al teatro Gentile, il concerto di tutti i Cori cittadini "Corinsieme per la Pace", il 23 dicembre quello del corpo bandistico Città di Fabriano. E poi dopo il Capodanno in piazza organizzato dai commercianti e da Radio Gold il 5 gennaio al Gentile spazio al concerto per il nuovo anno "Danubio" con la Form orchestra filarmonica marchigiana. E ancora nasi all’insù per vedere le befane volanti e poi la Tombola della Befana il 6 gennaio in piazza del Comune.

Sara Ferreri