Festività, tanti turisti e la città resta aperta

I turisti sono già approdati in città, con strutture ricettive ristoranti che hanno registrato un buon numero di prenotazioni per le vacanze di Pasqua.

Per oggi e domani l’amministrazione comunale ha deciso di tenere aperti tutti i musei per garantire la massima accoglienza. Di seguito tutte le informazioni. Il museo della Carta e della filigrana, comprese le mostre che ospita sarà aperto dalle 9:30 alle 13:30 dalle 15 alle 18 (Per informazioni e prenotazioni 073222334). Anche la pinacoteca civica Molajoli sarà aperta sia oggi che domani, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (per informazioni e prenotazioni 0732 25 06 58). Inoltre il museo Guelfo sarà aperto oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’oratorio della Carità sarà aperto oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il centro informazioni turistiche Iat sarà aperto nella giornata di oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domani con lo stesso orario (per informazioni è possibile chiamare il numero 0732709424 o scrivere una mail a: fabrianoturismo@gmail.com).

Inoltre sarà possibile visitare il museo mestieri in bicicletta oggi dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30 e domani dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30 (Per informazioni 342 19 55 134) Sarà aperto anche zona Conce nella giornata di oggi (dalle 10 alle 13) e domani (dalle 15 alle 19). Inoltre si potrà visitare il museo dello spumante oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 e il museo della vaporiera (solo su prenotazione telefonando al numero 0732 22 41 56). Anche il Museo della Civiltà Contadina sarà aperto su prenotazione telefonando al numero 338 60 03 973.

L’amministrazione comunale per l’occasione ricorda inoltre che "sarà possibile visitare Cacciano, il paese dei murales", un museo a cielo aperto. Si potrà anche approfittare del biglietto unico e di quello convenzionato con le grotte di Frasassi che pure saranno aperte al pubblico. A inizio anno, con un accordo tra Comune e Consorzio Frasassi è stato deciso uno sconto sull’acquisto del biglietto intero per l’accesso alle Grotte di Frasassi a coloro che presentano un titolo di accesso ai musei comunali di Fabriano: il Museo della Carta e della Filigrana, la Pinacoteca civica B. Molajoli. Lo sconto sarà di 2 euro sul, ticket delle grotte. Per chi visita i musei fabrianesi col biglietto delle grotte di Frasassi invece che biglietto intero a 10, avrà quello ridotto a 8 euro.

Sara Ferreri