Fiamme al circolo. Il sospetto del dolo

Fiamme al circolo di Candia, incendio domato, ma restano i danni e le ipotesi sulle cause. Una ricostruzione dei fatti tutta da mettere in campo quella legata ai fatti avvenuti nella primissima mattinata di ieri all’esterno del locale che ospita il circolo Endas nel cuore della popolosa frazione di Ancona. Ad accorgersi delle fiamme ieri mattina attorno alle 6 sono stati dei residenti che hanno subito dato l’allarme e contribuito nel frattempo allo spegnimento del focolaio che si era prodotto. Tutto potrebbe essere partito dal cassonetto con la frazione della carta della raccolta differenziata, per cui c’è da capire se si sia trattato di un episodio colposo o doloso; nella prima ipotesi potrebbe essere stata gettata involontariamente una cicca di una sigaretta non completamente spenta che, col tempo, ha prima innescato e poi alimentato il rogo. Purtroppo non è da escludere neppure il gesto doloso. I sospetti restano, decisivi le immagini di un paio di telecamere. A restare, soprattutto, sono i danni, comunque non di poco conto, alla facciata dell’edificio che ospita il circolo.