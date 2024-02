Fiction Mediaset: ecco la troupe

"Le riprese della serie Tv per Mediaset ambientate a Senigallia interesseranno anche alcuni Comuni della Vallesina che fanno parte della rete del cineturismo: Jesi, San Marcello, Morro d’Alba e Montecarotto". Così l’assessore al turismo Alessandro Tesei alla Bit a Milano. Nello stand della Regione,l’assessore Tesei ha presentato il protocollo firmato nel dicembre scorso dai Comuni del territorio insieme ad altri importanti partner. Due gli scopi: "Attivare una serie di servizi sul territorio utili per accogliere le produzioni cinematografiche in maniera veloce ed efficace, a partire da una formazione professionale, con forti ricadute economiche su tutto il tessuto sociale, grazie all’impiego di maestranze locali, comparse, figuranti, ospitalità nelle strutture ricettive e di ristorazione. La seconda è di attrarre quel flusso di visitatori interessati a scoprire i set di film e fiction".