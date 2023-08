Fiera di Sant'Agostino a Senigallia: parcheggio selvaggio e atti vandalici

Parcheggio selvaggio e atti vandalici sulle auto. Centro storico off limits al traffico fino a giovedì per consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera di Sant’Agostino: sono 350 le bancarelle presenti, sempre affollate nonostante la pioggia consenta solo brevi tregue. E proprio a causa del maltempo hanno scelto l’auto come mezzo per raggiungere il centro storico mandando così in tilt la viabilità ed è scattata a sosta selvaggia. Auto parcheggiate ovunque, oltre che nei parcheggi scambiatori dove l’Amministrazione, dalle 18 alle 24, ha attivato un servizio di bus navetta.

Nelle ultime ore sono state diverse le segnalazioni, sia alle forze dell’ordine che via social, da parte di automobilisti che hanno trovato le fiancate dei mezzi rigate. Due di queste auto erano in sosta in via in via Armellini, un’altra in via Verdi.

Diverse, inoltre, sono state anche le segnalazioni fatte sui principali social network in merito ad auto lasciate in sosta vicino al centro e ritrovate rigate. Tante anche le proteste per le macchine multate perché parcheggiate negli stalli riservati agli scooter. Diverse anche le vetture lasciate in divieto di sosta e multate per questo. Sembrerebbe che, a differenza degli anni precedenti il maltempo abbia scoraggiato gli ambulanti abusivi che non si sarebbero ancora visti.