Filottrano, Lauretta Giulioni tenta il terzo mandato

L’impegno dell’amministrazione Giulioni per la città di Filottrano hanno spinto diversi cittadini a dar vita a un comitato elettorale affinché si continui sulla strada intrapresa. Il gruppo, composto da elementi della società civile moderata, da una componente a vocazione centro-destra e da tutti coloro che hanno apprezzato il governo, ha così deciso di rinnovare la candidatura a primo cittadino dell’avvocato Lauretta Giulioni che tenta il terzo mandato alle amministrative di giugno. "Lauretta in questi anni ha dato prova di buona ed efficace amministrazione e di una notevole capacità di realizzazione dei programmi che hanno permesso di promuovere lo sviluppo della città in tutti i settori della pubblica amministrazione, compresa la macchina comunale, ammodernata con il processo di digitalizzazione – afferma il portavoce del comitato –. Oggi Filottrano può contare su un’immagine a livello regionale più forte e rinnovata.

Per questo il Comitato intende promuovere il suo terzo mandato a sindaco, individuando nella Giulioni la persona giusta in grado di aggregare tutte le persone moderate e civiche che vogliono ottimizzare ancora di più la vita amministrativa e sociale di Filottrano.

Ora il Comitato cercherà di convogliare il maggior numero possibile di consensi attorno al nome di Giulioni che sarà l’espressione di una lista civica aperta a tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Filottrano".