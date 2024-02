"Finalmente nella data giusta come gli altri"

Ancora un ‘grande evento’ per l’assessore Angelo Eliantonio, il quale sottolinea "la scelta precisa di tornare a celebrare il carnevale nel periodo in cui si festeggia in tutti gli altri luoghi. Scelta precisa anche quella di far sfilare soprattutto gli anconetani e tutti coloro i quali vivono la città per diverse ragioni". Gli fa eco l’assessore al turismo e alla partecipazione democratica Daniele Berardinelli, per il quale "Ancona comincia a essere vista come una città dove ci sono delle iniziative dove ci si può divertire, perché sono organizzate bene. Sottolineo l’importanza delle navette, che in questo caso servono proprio a far capire che il parcheggio degli Archi può svolgere una funzione importante anche nei giorni festivi. Noi ci auguriamo che al Carnevale ci sia una partecipazione da parte di tutta la città. Quello di domenica è l’evento principale, ma stiamo lavorando anche per altre iniziative, patrocinando quelle delle parrocchie di San Gaspare del Bufalo e di San Giuseppe Moscati". L’assessore alle politiche educative Antonella Andreoli ricorda il coinvolgimento delle scuole, chiamate a portare il tema dell’ambiente anche nel carnevale. "Qesta sarà dunque un’occasione per ritrovarsi insieme con divertimento, ma anche con una funzione più educativa con temi importanti". Marco Battino, assessore all’università e alle politiche giovanili, sottolinea l’approccio "trasversale rispetto all’età" del lavoro svolto, poiché "il Carnevale è la festa di tutti. Gli universitari sono considerati parte integrante di questo evento".