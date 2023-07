Fine settimana di eventi: la città regge l’urto

La stagione degli eventi entra nel vivo, successo per il Festival del Fado. Dopo Rds Summer Festival, si è chiusa sabato anche la terza edizione del Festival Internazionale del Fado che ha visto la partecipazione di circa 300 persone per ognuna delle tre serate. Il direttore artistico Marco Poeta ha colto nel segno arrivando a perfezionare quanto già nelle prime due riuscitissime edizioni era stato avviato. Piazza Roma è esplosa d’entusiasmo così come, per quanto in un’atmosfera più ovattata, il Teatro La Fenice in cui gli organizzatori sono stati costretti a spostare la seconda delle tre serate a causa del maltempo. Sold out anche il villaggio che nel week-end è stato allestito in piazza del Duca per il 100° anniversario di Warner Bros. Buona la prima anche per il Rotondo music festival, allestito sul lungomare Mameli che ha registrato oltre 2mila presenze.

Gremita Piazza Roma per l’omaggio a Battiato che ha chiuso un fine settimana ricco di intrattenimento. L’atmosfera si scalda anche nella frazione di Marzocca con il ‘Marzocca Summer Festival’, con un calendario, anche quest’anno, ricco di iniziative. Un fine settimana da bollino rosso sulla spiaggia di velluto, lo stabilimento balneare Baia del Porto ha ospitato il Campionato italiano assoluti di Foot Volley con la partecipazione di sportivi eccellenti del calibro di Aldair.