Finisce l’era della tutela gas. Estra difenderà i più deboli

Mercato dell’energia, dal 1° gennaio 2024 finisce il mercato di tutela della rete gas, ma Estra Prometeo garantisce continuità. Tutela dedicata soprattutto ai clienti vulnerabili. Estra Prometeo continuerà infatti a fornire i clienti attualmente nel mercato di tutela gas secondo le modalità previste da ARERA e senza necessità di alcuna azione da parte dei clienti stessi che riceveranno tutte le informazioni utili attraverso l’invio di comunicazioni scritte che sono pervenute entro il mese di settembre. Attenzione soprattutto ad alcune categorie: "Estra Prometeo attiverà il servizio di tutela verso i soggetti vulnerabili _ hanno detto Marco Gnocchini, Francesco Pieia e Antonino Azzarello, rispettivamente presidente, amministratore delegato e direttore commerciale del gruppo legato al territorio anconetano _: persone che hanno compiuto 76 anni,che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, rientrano tra i soggetti disabili o sono titolari di utenze in zone di emergenza (Sae in zone terremotate ad esempio, ndr.)". Collegato a questo c’è l’aspetto della sicurezza e dei rischi che i i soggetti fragili potrebbero correre come potenziali vittime di truffe: "Estra Prometeo non chiamerà i suoi clienti per gestire la fine del mercato di tutela e, anzi, chiede loro di prestare molta attenzione a eventuali tentativi di truffe telefoniche _ ci tengono a precisare i vertici di Estra Prometeo _. Le condizioni applicate attualmente alle forniture dei clienti del mercato di tutela gas saranno valide fino al 31 dicembre 2023. A partire dal 1° gennaio i clienti cosiddetti ‘vulnerabili’ continueranno a essere serviti da Estra nel nuovo ‘Servizio di Tutela della Vulnerabilità’ che prevede condizioni economiche stabilite da Arera (l’Autorità nazionale di regolazione delle reti gas, ndr.), in analogia a quanto già previsto per l’attuale mercato di tutela gas". Mentre la liberalizzazione del mercato elettrico è di fatto iniziata, quella del gas avrà un passaggio più ‘dolce’ diventerà operativa dal gennaio del 2027. Estra Prometeo dalla sua parte ha, e avrà nell’ottica di quella scadenza, il vantaggio di stare sul territorio con punti di contatto e personale dedicato venendo dall’esperienza e dalla storia delle municipalizzate. I soggetti vulnerabili che sono già con Estra Prometeo non dovranno fare nulla in vista del passaggio tra il 2023 e il 2024. Nei loro confronti verranno applicate automaticamente le tariffe dedicate più vantaggiose. Chi vorrà cambiare ed entrare nella compagnia lo potrà fare via mail o presentando un’autocertificazione in uno dei punti Estra Prometeo del territorio: "Se qualcuno busserà alla loro porta o dovesse ricevere una telefonata in cui si chiede di attivare dei servizi via telefono o pc per conto nostro è una truffa" hanno ribadito i vertici dell’azienda.