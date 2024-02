"Finti avvocati, figli o nipoti: attenti, ecco come agiscono"

Il finto avvocato, il finto nipote e anche il finto figlio. Sono diversi i modi in cui i truffatori mettono a segno le truffe ai danni di persone anziane. Una escalation di casi con procedure ben architettate per colpire le vittime nella loro intimità familiare. Le vittime sono sempre casuali ma la storiella raccontata è ben studiata. Ecco alcune tipologie rese note dalla polizia per mettere in guardia i cittadini.

Una è quella dove a telefonare a casa della vittima, solitamente al numero fisso, è un sedicente avvocato che la mette al corrente di uno stato di difficoltà che riguarda un familiare e che si è reso responsabile di un grave incidente stradale e a seguito del quale è stato arrestato o è in stato di fermo negli uffici di polizia. L’anziano preoccupato chiama immediatamente il parente ma all’utenza mobile risponde un complice, sempre membro dell’organizzazione criminale che non aveva chiuso la telefonata quindi la vittima pensa di aver fatto il numero di cellulare del familiare ma parla sempre con il truffatore che si finge a quel punto poliziotto o carabiniere per avvalorare l’arresto del parente.

Poi c’è il finto nipote che chiama direttamente l’utenza di casa del parente e dice che ha una voce diversa perché raffreddato o con il mal di gola. Per dare credito che è proprio il parente chiede le condizioni di salute all’anziano o all’anziana e poi gli confida di essere nei guai per un incidente e che ha bisogno di un prestito di soldi. Il parente si offre di aiutarlo e prepara la somma o l’oro che un conoscente del nipote passerà a prendere. Sempre il finto nipote chiama per conto della figlia della vittima, si inventa che questa ha un problema alle poste e ha bisogno di denaro e che il direttore delle poste la chiamerà sul cellulare pertanto deve ricordaglielo per darglielo. A chiamare però sul telefonino è sempre un truffatore.

Un’altra modalità è spacciarsi per il figlio che ha poca voce per via di un tampone medico fatto. In contemporanea squilla anche il cellulare dove un corriere vanta un debito per una consegna di un acquisto fatto al figlio e che se il genitore non paga farà passare dei guai al figlio.

ma.ver.