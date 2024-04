Fioccano i progetti e i cantieri ma in centro la sosta è inesistente

Non si placano le polemiche dei residenti per il problema dei parcheggi "mangiati" nel numero dal cantiere in pieno centro storico che riguarda principalmente piazza Dante e della viabilità difficile, da ultimo, con l’apposizione delle transenne su Palazzo Campana. I lavori non termineranno prima della fine dell’anno.

La questione dei lavori all’istituto ha evidenziato il problema annoso della carenza di parcheggi in centro. Gli stalli disponibili in centro sommati ai posti auto del maxiparcheggio sono attualmente in numero inferiore rispetto a quelli degli abbonamenti fatti dai residenti del centro. Con i soldi del Pinqua è previsto poi un maxi intervento a beneficio del Foro Boario per farlo diventare un loggiato chiuso da vetrate, spazio per ludoteca e altro. I lavori potrebbero iniziare presto, tanto che la tradizionale sagra che si tiene in loco è stata spostata a Campocavallo. L’intento dell’amministrazione è anche di svolgere un ulteriore intervento di decoro urbano alla "pesa" pubblica: si dovrà ripristinare la mura, la pavimentazione e il portone d’accesso per migliorare anche l’impatto visivo all’ingresso del centro storico. Da lunedì, salvo imprevisti, partirà il cantiere per asfaltare tutta via Flaminia I, entrambe le corsie dalla rotonda della Gironda fino all’incrocio con via Abbadia, mettendo in sicurezza una delle arterie principali che attendeva manutenzione ormai da diverso tempo.