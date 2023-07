Foglio di via e alcol Due trentenni nei guai

Foglio di via violato e rifiuto di sottoporsi ad alcoltest dopo un incidente: due trentenni nei guai. Il primo è stato beccato nella città della carta in piena notte in superstrada durante uno dei controlli dei carabinieri della compagnia di Fabriano messi in campo nel fine settimana con tre pattuglie in divisa per turno più una in borghese. All’altezza di Fabriano Ovest, ingresso città, la pattuglia di Genga ha fermato un trentenne residente fuori regione. Da un controllo è emerso che era gravato da foglio di via obbligatorio con divieto di ingresso a Fabriano. Nonostante ciò la pattuglia alle 4 di notte l’ha pizzicato nella città della carta. È stato denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Sempre nella notte la pattuglia del nucleo Radiomobile, quartiere Santa Maria ha effettuato i rilievi di un mezzo uscito dalla carreggiata. L’automobilista ha fatto tutto da solo senza fortunatamente coinvolgere altri mezzi. Il trentenne fabrianese però si è rifiutato di sottoporsi ad etilometro. È stato denunciato per questo motivo. Ma non è tutto: per lui patente ritirata, multa e segnalazione alla prefettura di Ancona.

Sa.fe.