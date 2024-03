Fondi del Pnrr, al via i lavori a Candia. Obiettivo: nuova mensa alla "Ungaretti" Al via i lavori per la nuova mensa della scuola Ungaretti di Candia, finanziati con 297mila euro del Pnrr. L'edificio ospiterà 100 alunni con doppio turno di refezione.