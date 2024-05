Formazione, i nuovi percorsi in regione

Formazione e lavoro: la Giunta regionale ha approvato l’offerta formativa regionale di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts) per l’anno 2024, declinata in dieci specifiche specializzazioni ripartite nel territorio regionale. I percorsi di Ifts sono funzionali all’obiettivo comunitario di rafforzare il raccordo tra istruzione, formazione e imprese e di rappresentare un’offerta formativa efficace in termini occupazionali per giovani e adulti, rispondente ai fabbisogni formativi emersi dal territorio. Per l’annualità formativa 2024 le risorse disponibili ammontano a quasi 1milione e mezzo per realizzare 11 percorsi di IFTS compresa un’ulteriore specializzazione tramite scorrimento della graduatoria che ricade nell’ambito territoriale di Ascoli Piceno. Nel dettaglio, le figure professionali da formare nel 2024 sono: per l’Ambito territoriale di Ancona ‘Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy-Design del gioiello’ e ‘Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica". Per l’Ambito territoriale di Pesaro e Urbino ’Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo’ e ‘Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici’. Per Macerata ‘Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy" e ‘Tecniche innovative per l’edilizia’. Per Ascoli Piceno ‘Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente (esperto di sostenibilità ambientale e gestione delle emergenze) e ‘Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzione tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica".