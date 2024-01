"Forte e Chiara". Francini si racconta attraverso la musica

Sul palcoscenico del Teatro La Nuova Fenice di Osimo è pronta a salire un’attrice che parlerà "Forte e Chiara". È questo l’ironico titolo dello spettacolo che si potrà vedere stasera (ore 21.15) nell’ambito della stagione in abbonamento proposta da Comune e Amat. Protagonista assoluta sarà Chiara Francini, impegnata in una sorta di "memoir" o, come è stato definito il suo monologo, in "un racconto umano vivo e rivoluzionario", uno "one woman show" in cui l’artista ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara Francini si racconta attraverso la musica: vicende personali e pubbliche, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa. L’attrice racconterà che cosa significhi per lei essere una donna oggi e lo farà in modo ‘rivoluzionario’: semplicemente dicendo la verità. L’atmosfera, divertente ma sofisticata, è unica nel suo genere, accattivante, molto originale. Un piccolo gran varietà, con musica ed effetti speciali. Le musiche originali di "Forte e Chiara" sono eseguite dal vivo da Francesco Leineri. Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione artistica di Michele Panella, la regia è di Alessandro Federico, la produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni, con il contributo della Regione Toscana. Biglietti in vendita al Teatro la Nuova Fenice (071.9307050), nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket e su www.vivaticket.com. Info: 071.2072439 e poi su www.amatmarche.net.