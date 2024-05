Fosforo, la festa della Scienza si concentra tra umano e artificiale

Fino a domenica la scienza è protagonista sulla spiaggia di velluto con ‘Fosforo, la festa della Scienza’. L’edizione 2024 si concentrerà sul tema "umano e artificiale", offrendo un programma ricco di spettacoli, laboratori, stand e approfondimenti culturali adatti a tutte le età e a tutti i gusti. Oltre 200 eventi tra laboratori per le scuole, incontri, show e mostre trasformeranno Senigallia in un laboratorio a cielo aperto dimostrando sempre più che la cultura, l’intelligenza e la scienza alla portata di mano hanno un appeal indiscusso. Le due location principali della festa saranno la Rotonda a Mare e il Centro storico.

L’originale cubo inventato nel 1974 da Erno Rubik, sarà al centro di alcune speciali attività per celebrare i suoi primi 50 anni e il suo stretto legame con la matematica, la scienza, la logica e la creatività presso il foyer del Teatro la Fenice, all’interno di una versione gigante del cubo di Rubik, si terrà il laboratorio didattico "Colori in Movimento. Un Viaggio nel Mondo delle Combinazioni del Cubo di Rubik", realizzato dal festival in collaborazione con l’Università di Genova, dove i bambini avranno l’opportunità di immergersi nel magico mondo del rompicapo multicolore attraverso attività coinvolgenti e divertenti scoprendo, combinazione dopo combinazione, i segreti per risolverlo. Stasera al Teatro La Fenice alle 21,30, l’astrofisico Luca Perri svelerà tutta la scienza dietro il film vincitore di sette premi Oscar, "Oppenheimer". Per chi avesse perso il film, il Cinema Gabbiano di Senigallia lo programmerà alle 17,45, con una breve introduzione di Perri. Numerosi enti nazionali torneranno a raccontare la scienza: l’infn allestirà una escape room sul progetto Lhc presso il Teatro La Fenice, l’Iingv parlerà della scienza dei terremoti, mentre la Fondazione Veronesi e l’Università Vita-Salute San Raffaele, in collaborazione con Microsoft e Porini, discuteranno di come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la medicina.

Tornano anche le università che da anni partecipano a Fosforo, tra cui la Politecnica delle Marche, l’Università di Camerino, l’Università di Urbino e l’Università di Genova e offriranno laboratori e incontri dedicati a un vasto pubblico. Per organizzare al meglio la vostra visita e scegliere gli eventi a cui partecipare, si consiglia di consultare il programma completo disponibile sul sito www.fosforoscienza.it e seguirci sui social all’account fosforoscienza.