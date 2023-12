Foto artistiche esposte per le Vetrine di Natale

Le "Vetrine di Natale" è il nuovo progetto promosso dall’Amministrazione Comunale che celebra la fotografia e la città di Senigallia in un lavoro realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Museo d’Arte Moderna dell’Informazione e della Fotografia (Musinf), dei fotografi e delle fotografe senigalliesi, di Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e dei negozianti locali. Oltre cinquanta le attività commerciali, fra negozi e punti di ristoro, del centro storico che hanno aderito con grande entusiasmo alla proposta di esporre sulle proprie vetrine le opere fotografiche di circa quaranta professionisti e appassionati del mondo della fotografia. C’è tempo fino al 6 gennaio, i negozi aderenti saranno riconoscibili da una vetrofania e tutto il percorso sarà riportato su una mappa che verrà diffusa nei prossimi giorni sia in formato digitale che cartaceo. Il progetto innovativo, coordinato dal Comune di Senigallia, è un invito alla cittadinanza, e non solo, ad ammirare e lasciarsi sorprendere dall’incontro, anche inaspettato, con la fotografia che in quest’occasione va intrecciandosi con le festività natalizie, la quotidianità e il tessuto cittadino. Un’iniziativa che dimostra, ancora una volta, il desiderio di valorizzare e dare importanza all’arte fotografica tanto cara alla città della fotografia.