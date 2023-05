Fotografano il voto in cabina: due denunciati

Il rumore del telefonino tradisce due elettori sorpresi mentre fotografano la preferenza del voto dato nell’urna. E’ successo il 14 e 15 maggio scorso ma solo ora la Digos ne ha dato notizia, formalizzando la doppia denuncia a carico dei due furbetti. Il fatto ha riguardato due seggi del centro città e i denunciati sono un uomo e una donna.

Mentre erano nella cabina di voto si sono uditi i clic del cellulare, il rumore tipico di quando si scatta una foto. I presidenti di seggio si sono accorti e lo hanno fatto subito presente avvisando la polizia. Sul posto è intervenuta la Digos che ha avuto modo di controllare i due cellulari trovando la foto incriminata nella galleria fotografica dei due smartphone.

I due scatti erano rimasti nella memoria. Si vedeva la scheda elettorale con l’indicazione della preferenza espressa. I due cittadini sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. La notizia è stata diffusa ora per avvisare la cittadinanza a non fare queste violazioni in vista del ballottaggio di domani e domenica tra i due candidati sindaci, Daniele Silvetti e Ida Simonella.

Con l’avvicinarsi della prossima chiamata alle urne la polizia ricorda che nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene al divieto indicato è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a mille euro. Sempre nella prima tornata c’era stata un’altra violazione. Una candidata consigliera aveva pubblicato una storia sui social mentre si vedeva qualcuno che nel seggio dava a lei la preferenza. La procura qui ha aperto un fascicolo.