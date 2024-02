Frutta e verdura: "Menù speciale nelle scuole"

Arrivano cibi a basso impatto ambientale, biologici e a chilometro zero sulle tavole delle scuole falconaresi per celebrare la "Green food week", la settimana dedicata al cibo sano e sostenibile. Giovedì, la mensa scolastica proporrà un menù speciale, che favorisce proteine vegetali e ortaggi, crema di zucca, tortino di verdure con legumi e miglio, verdure crude di stagione. La "settimana" ha lo scopo di sensibilizzare le famiglie e i bambini in particolare sull’impatto ambientale dei cibi e contro lo spreco alimentare: frutta, verdura, legumi, alimenti integrali hanno un impatto sull’ambiente, in termini di emissioni di Co2, inferiore rispetto a formaggi e carni rosse. Un altro aspetto della campagna riguarda la riduzione degli scarti e l’obiettivo di consumare tutto il cibo servito. "Oltre all’impegno che da sempre l’amministrazione, in collaborazione con gli insegnanti e i genitori, ha messo in campo per permettere ai nostri figli di mangiare sano con l’alimentazione biologica, grazie al contratto con la mensa Cimas, l’attenzione è sempre molto incentrata sul benessere – afferma l’assessore alla scuola, Ilenia Orologio –. Abbiamo quindi deciso di partecipare poi alla ‘Green food week’ per continuare nel nostro percorso per il mangiare sano".