Fugge all’alt, i familiari circondano gli agenti

Qualcosa da nascondere, tipo che la sua auto era senza revisione, tanto che all’alt della Polizia locale è scappata a folle velocità per le vie del centro, prima di rifugiarsi nel cortile condominiale, abbandonare il mezzo e rintanarsi dentro casa. Ma le sorprese non erano finite, evidentemente. Perché al loro arrivo gli agenti sono stati circondati dai suoi familiari, uno dei quali è stato denunciato per resistenza.

Alla fine della storia è scesa una donna, intestandosi la responsabilità: "Ero io alla guida". Tutto falso. Al volante c’era sua sorella, 40enne italiana che, al contrario, non aveva mai conseguito la patente prima di allora. A casa vi è rientrata con un verbale che sfiora i 6mila euro di multa. Ha dell’incredibile l’operazione degli del Comando falconarese, avvenuta nel primo pomeriggio di martedì in occasione dei controlli stradali e portati avanti anche grazie al Targasystem.

Attorno alle 15.30 in via Marconi i vigili hanno individuato una Renault condotta da una donna che cercava di coprirsi il volto. Da una rapida verifica con le applicazioni in dotazione, il veicolo è risultato privo di revisione, quindi la pattuglia lo ha raggiunto e gli ha intimato di accostare. Di tutta risposta, l’automobilista ha innestato la marcia e ha accelerato per scappare. Nei confronti della donna è scattata una sanzione di 5.100 euro per guida senza patente, altri 300 euro per inottemperanza all’alt. La Renault è stata sottoposta a fermo per tre mesi e un’altra sanzione di 160 euro è stata contestata per la mancata revisione. I controlli della Polizia locale avevano fatto emergere irregolarità su strada anche lunedì.

Un 53enne di Ancona è stato sorpreso a guidare senza patente un veicolo già sottoposto a fermo. Era recidivo, tra l’altro, quindi ha ricevuto una stangata da 9mila euro mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca. Altri due automobilisti sono stati sanzionati perché l’auto che guidavano era senza assicurazione, mentre un terzo circolava con un veicolo sospeso per mancata revisione, subendo perciò il sequestro e una sanzione amministrativa.

La scorsa settimana, invece, un castelfrettese senza patente è stato trovato in sella ad un motociclo senza assicurazione né revisione, mentre un altro automobilista, che in precedenza aveva provocato un incidente con un veicolo senza revisione, tanto che il mezzo gli era stato sospeso, è stato trovato a guidare la stessa automobile: stavolta il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata per la revoca. Da ultimo è stato sequestrato un mezzo reimmatricolato in Albania, mai radiato in Italia e reimportato senza il pagamento dei dazi doganali per eludere il Fisco. Mezzo sequestrato e sanzioni per oltre 2mila euro.

g. g.