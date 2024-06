Furto con strappo, la 16enne sviene

Furto con strappo dell’iPhone e svenimento della vittima a Porta Valle, la strada delle telecamere è tutta in salita. I carabinieri sono al lavoro per cercare di rintracciare i tre autori del furto con strappo ai danni della 16enne messo in atto lunedì a pochi minuti dalle 13 mentre la ragazzina era al telefono con la mamma e attendeva il bus per tornare a casa dopo la scuola. Alcune delle telecamere pubbliche installate anni fa a Porta Valle però non sarebbero funzionanti e questo sta rendendo il tutto più complicato anche se, secondo le testimonianze i tre non avrebbero avuto il volto travisato e avrebbero avuto la carnagione chiara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una raffica di controlli. Lunedì sera i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso un 29enne, straniero, sottoposto a foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Jesi. Alla vista dei militari ha provato a nascondersi ai giardini Orti Pace dov’è stato però raggiunto e enunciato per la violazione delle prescrizioni. Gli stessi militari hanno anche denunciato un 54enne per guida sotto l’influenza dell’alcol: domenica notte aveva un tasso pari a 1,31 g/l. Segnalato al prefetto un 18enne, straniero, trovato con una dose di hashish.