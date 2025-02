G20 spiagge, la città entra nel gotha italiano

Avviata la procedura per l’ingresso nel G20 spiagge, Senigallia sarà presente all’edizione 2025 in programma ad Alghero il 15 e il 16 maggio. Si tratta dell’ottava edizione dell’evento più importante del sistema balneare italiano, che riunisce le 20 destinazioni marinare più visitate. "Abbiamo lavorato due anni per raggiungere questo obiettivo – spiegano gli amministratori – nel 2024 abbiamo raggiunto il milione di presenze e ora dobbiamo migliorarci. Abbiamo iniziato con il botto con l’evento dell’Harley e poi per tutta l’estate, complici anche condizioni atmosferiche favorevoli, ma soprattutto il calendario eventi, ha fatto si che i turisti scegliessero Senigallia".

Molta anche la promozione che ha anticipato il periodo delle vacanze estive, con i passaggi in radio per pubblicizzare gli eventi proposti dalle emittenti radiofoniche nazionali che anche quest’anno faranno tappa sulla spiaggia di velluto con le loro iniziative. Molto anche l’interesse delle televisioni che hanno lanciato prima con il raduno delle Harley, poi con il 105XMasters ed il Summer Jamboree, l’estate senigalliese. Buoni anche i risultati che sono stati raggiunti ‘fuori stagione’, grazie alle mostre, ma anche ai piccoli eventi che anche durante l’inverno animano la spiaggia di velluto. "In questi giorni alla Bit abbiamo potuto testare l’interesse che c’è attorno a Senigallia – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente e al Porto – ora con il G20 abbiamo un’occasione per farci conoscere ancora di più, ma anche per confrontarci con le realtà che come noi sono riuscite a perseguire l’obiettivo di entrare in un evento importante e che ci consentirà di migliorarci per tracciare un percorso verso nuovi record".

Ed è già sold out per il week-end di San Valentino: tre giorni in cui la spiaggia di velluto si trasforma nella città degli innamorati, grazie agli allestimenti luminosi che, nelle location più suggestive della città, daranno la possibilità di scattarsi un selfie, ma anche di partecipare ad un percorso tutto da scoprire dove l’amore sarà ancora protagonista. Senigallia veste i panni della città degli innamorati da quasi due secoli: le spoglie di san Valentino si trovano infatti sulla spiaggia di velluto dal 1800. Durante il pontificato di Pio IX, infatti, il Vicario di Roma donò le reliquie di san Valentino al cardinale Domenico Lucciardi, che, a sua volta le regalò alla chiesa del Carmine il 19 febbraio 1853. Il culto di San Valentino come patrono degli Innamorati è cresciuto nel secoli ed oggi la festa è motivo di grande festa in tutti i paesi anglosassoni e in America.