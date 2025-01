Gadda: "Ora abbiamo più soluzioni"

Massimo Gadda si presenta sorridente ai microfoni dopo il successo di Isernia che conferma l’Ancona al quarto posto e ribadisce l’ottimo stato di forma di Boccardi e compagni. Un inizio d’anno scoppiettante con una prova valida a livello di squadra quanto significativa per i singoli: "C’è sempre qualche timore, alla ripresa del campionato – attacca il tecnico – abbiamo dato tanta importanza a questa partita e l’Ancona ha risposto presente. Abbiamo sofferto l’inizio, poi abbiamo giocato una partita in totale controllo, vincendo meritatamente. Sono contento per i ragazzi e per tutta la gente che è venuta da Ancona.

Una partita più che buona da parte di tutti i singoli. Ora abbiamo un reparto offensivo di qualità, che possiamo variare a partita in corso, con un trequartista, con attaccanti che si equivalgono, abbiamo messo punte fresche togliendo Martiniello e Belcastro che avevano dato tantissimo, poi ci siamo messi anche in 4-3-3 dimostrando che ora abbiamo delle alternative". Qualche timore nel primo tempo quando l’Ancona ha cercato il raddoppio senza trovarlo: "In quelle circostanze diventa difficile, perché magari rischi di subire il pareggio avversario, non aver fatto il 2-0 che meritavamo nel primo tempo. Dovevamo e potevamo raddoppiare".

Sugli esordi di Battistini e Varriale: "Si sono inseriti bene, non hanno ancora condizione, la troveranno con il tempo, ma sono due innesti importanti e anche stavolta si sono fatti valere. Battistini fisicità e buona tecnica, Varriale uno contro uno importante".

Per l’Ancona è un inizio di 2025 molto positivo, lo conferma anche Rovinelli, al primo gol in biancorosso: "Abbiamo giocato un’ottima gara, dopo aver preso le misure all’Isernia, la partita l’abbiamo fatta noi – spiega –. Gadda aveva scommesso una pizza con noi quando avessimo realizzato il primo gol su schema di calcio d’angolo, sono contento di averlo segnato io, adesso dovrà invitarci. Per il resto abbiamo rischiato poco in difesa, confermando la nostra solidità, e ora abbiamo dimostrato di avere più alternative in attacco".

Gli allenamenti riprenderanno mercoledì mattina alle 10 allo stadio Dorico.

g. p.