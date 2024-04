Galleria del Risorgimento. Non soltanto i murales: un designer per l’interno

Prima i murales per le facciate esterne, poi l’interno tutto nuovo e con impianti di ultima generazione: ecco come cambierà di netto la galleria del Risorgimento. Per la seconda parte del lavoro è stato chiamato in causa un designer di fama internazionale, Enzo Eusebi, originario di San Benedetto del Tronto. Il sindaco Silvetti aveva inserito il tema del tunnel che collega la periferia sud al centro nelle linee guida di mandato un anno fa e adesso le cose iniziano a muoversi grazie al lavoro dell’assessorato ai Lavori pubblici: "Abbiamo coinvolto l’architetto Eusebi perché vogliamo davvero cambiare la qualità e la fruizione di quella galleria – ha detto l’assessore Stefano Tombolini rispondendo a un’interrogazione consiliare urgente – Un professionista di altissimo livello che ci aiuterà a migliorare sensibilmente il sito, in particolare sotto il profilo impiantistico in generale, dalle luci all’areazione e così via. Eusebi darà un rilievo tridimensionale alla galleria del Risorgimento per esaltare quell’opera che negli ultimi trent’anni, forse di più, è rimasta sempre nelle stesse condizioni". Condizioni pessime, al limite della decenza, con luci basse, carreggiate complicate, sporcizia e aria irrespirabile, nonostante alcuni interventi strutturali del recente passato.

Tombolini ha annunciato il via ai lavori a breve: "Pochi mesi e verrà attivato il cantiere. Intanto sono in corso i lavori con l’artista ‘Run’ che sta dipingendo la facciata lato piazzale della Libertà. A inizio maggio Bufarini dovrà interrompere il lavoro per qualche settimana per andare a Shangai dove aveva un impegno pregresso; poi tornerà e concluderà l’opera con la facciata lato centro città. Alla cittadinanza chiedo di avere pazienza per tutti questi lavori".

L’opera interna della galleria costerà 400mila euro e sarà acceso un mutuo, le risorse entreranno nella prossima variazione del piano triennale delle opere pubbliche.