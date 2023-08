Gara Podistica ‘Terre del Lacrima’ a Morro d’Alba: Ecosostenibilità e Premi

Al via sabato alle 17,30 a Morro d’Alba, uno dei Borghi più belli d’Italia, la quinta edizione della "Podistica delle Terre del Lacrima", Memorial dr Aldo e Carlo Rocchini, una manifestazione sportiva a carattere non competitivo, iscritta nel calendario Corrimarche, che si svolge lungo un impegnativo ma suggestivo tracciato misto trail di 9 chilometri attraverso le campagne, i percorsi Agricom e le vigne dove viene prodotto il famoso vino. La parte finale della gara prevede il passaggio all’interno del castello lungo "Il Camminamento la Scarpa". La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Circolo Acli di Morro d’Alba, il supporto dell’Avis e di altre associazioni. A tutti i partecipanti sarà assegnato come premio di partecipazione una bottiglia di vino Lacrima. Al termine della manifestazione verranno estratti numerosi premi a sorteggio offerti dagli sponsor Emporio della Natura, Barchiesi Sport, le cantine e gli esercizi commerciali del territorio. Il messaggio è di ecosostenibilità nello sport, di rispetto dell’ambiente e di economia circolare.