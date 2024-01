Gatto bloccato su un ramo. Tecnico comunale lo salva

Un gatto sale in cima a un albero e non riesce a scendere più. Trascorre la notte lassù miagolando e piangendo fino a che, venerdì mattina, non interviene Sandro Barcaglioni lo storico sindaco di San Paolo il quale ama i gatti e che, chiama in soccorso un operaio di una ditta che si occupa delle potature per il Comune con un mezzo meccanico. Sono state operazioni non agevoli quelle messe in campo dal lungo la Provinciale, in prossimità di una delle curve che portano a San Paolo di Jesi. Dopo oltre mezz’ora di tentativi Federico Federici che lavora per il Comune è riuscito ad abbracciare il gatto impaurito e restio anche ad essere aiutato. Una volta che il cestello è arrivato quasi a terra il grosso gatto bianco è scappato a tutta velocità. Sotto il sindaco Barcaglioni che cercava di rassicurare il gatto bianco che per cercare di scappare ha rischiato anche di cadere di sotto. Il sindaco del paesino di appena 900 anime adora i gatti e ha istituto anche una colonia felina a casa della sua famiglia in campagna.