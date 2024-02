Genga, frana il muro: senso unico alternato sulla strada San Vittore

Frana di un muro a secco in prossimità di un tornante: modifiche alla viabilità. Siamo sulla strada comunale San Vittore-Pierosara dove è stato istituito il senso unico alternato. "Si comunica alla cittadinanza – scriveva nei giorni scorsi il responsabile della polizia locale Paolo Loretelli - che verrà istituito un senso unico alternato senza impianto semaforico fino a conclusione dei lavori lungo la strada di collegamento San Vittore - Pierosara in corrispondenza della frana per svolgere i lavori di messa in sicurezza e pulizia".