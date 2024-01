"Gente da fuori regione. Ed ora Tony Esposito"

Dal Capodanno da record alla sorpresa della Befana. L’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio non si ferma più e all’indomani del bagno di folla di piazza Cavour per la notte più lunga dell’anno è già pronto al nuovo annuncio: "Dedicheremo un tributo di musica a Pino Daniele nel periodo dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 4 gennaio di nove anni fa _ spiega al Carlino Eliantonio _ e per l’occasione avremo un ospite davvero di eccezione, Tony Esposito. Accenderemo piazza Roma il pomeriggio del 7 gennaio, per chiudere alla grande un cartellone natalizio straordinario". Il grande musicista partenopeo, per anni strumentista assieme al compianto artista oltre a una brillante e longeva carriera da solista, suonerà dal vivo interpretando le canzoni di Pino Daniele assieme a un gruppo di musicisti di livello. Tempo permettendo (Eliantonio sta lavorando a possibili piani B) l’evento con Tony Esposito andrà a chiudere il periodo delle feste natalizie iniziato il 2 dicembre scorso, ma intanto la eco della serata di Capodanno si fa sentire: "Abbiamo fatto il botto _ conferma l’assessore comunale ai Grandi Eventi _, così come il boom lo hanno fatto i ristoratori del centro che hanno deciso di investire sulla serata. Sono convinto che il prossimo anno, forti di questo successo, chi ha deciso di non aprire ieri sera (l’altra sera, ndr.) ci penserà due volte. In piazza è arrivata gente da ogni angolo delle Marche e addirittura da fuori regione. Il frontman degli ex Otago mi ha confermato di sapere di gente scesa ad Ancona dal Veneto. Guardando da dove veniva la città a dove siamo arrivati in pochi mesi dico che è stato fatto un grande lavoro, eventi nazional-popolari ma dedicati a tutti e non di nicchia e poco elitari. Si poteva fare meglio? Certo, per questo ci impegneremo ancora di più, ma la linea è stata tracciata".