Gestione del magazzino e scarico dei container

Un addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Data scadenza annuncio: 101223. Codice offerta 478025. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. PEC: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 0712137532. Rapporto lavoro: lavoro in apprendistatoformazioneinserimento. Azienda operante nel settore commerciale ricerca per la sede di Ancona un apprendista magazziniere. Mansioni da svolgere: attività di magazzino compreso lo scarico dei container e la pallettizzazione del materiale. Patente b (automunitoa). Preferibile che il candidato abbia un’età compresa tra 18 e 29 anni e domicilio nel comune di Ancona oppure nei comuni limitrofi. Tipologia contrattuale offerta: apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali) no festivo. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it segnalando il codice di riferimento 478025.