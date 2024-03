Gianluca Grignani al Mamamia: il Joker canta trent’anni di carriera

Torna la musica live al Mamamia di Senigallia. A portarcela è Gianluca Grignani, che questa sera (ore 21.30) arriva sulla spiaggia di velluto con il suo nuovo tour ‘Residui di rock’n’roll’. Una nuova avventura per il cantautore milanese, che farà tappa in alcuni dei principali club italiani. Il concerto, che sarà aperto da Andrea Belfiori, è stato pensato con l’obiettivo di ripercorrere la trentennale carriera di Grignani, con il pubblico pronto a scatenarsi sulle note più rock dell’artista, quelle che lo accompagna sin dai suoi esordi. A unire chi è sul palco e gli spettatori sarà una scaletta ricca di hit da cantare tutti insieme a squarciagola, grandi successi come ‘Destinazione Paradiso’, ‘La mia storia tra le dita’, ‘L’Aiuola’ e ‘La fabbrica di plastica’. Sono dieci anni che Grignani non pubblica un disco di inediti. L’ultimo, del 2014, a un titolo che ne rappresenta bene la personalità: ‘A volte esagero’. Un’autentica ‘confessione’, non priva di autoironia. In effetti il cantautore spesso ha esagerato. Come quando venne arrestato a Riccione per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Seguirono il processo per direttissima e il ritorno in libertà con obbligo di firma, in attesa della nuova udienza, che vide Grignani patteggiare un anno di reclusione, dopo aver risarcito le parti lese.

Ma ai fan ‘veri’ la turbolenta vita privata del loro idolo interessa relativamente. Gli interessa di più quella artistica. E qui parliamo di un cantautore capace di vendere oltre cinque milioni di dischi, e di conquistare numerosi riconoscimenti, tra cui una nomination ai Nastri d’argento per la colonna sonora del film ‘Che ne sarà di noi’, il Premio Mia Martini a Sanremo, il Venice Music Awards come miglior artista maschile, tre Premi Lunezia per il valore musical-letterario dei suoi album, la Targa Mei Speciale e due Premi SIAE. Grignani sarà accompagnato sul palco dalla band composta da Salvatore Cafiero (chitarra solista e cori), Frè Monti (chitarre e cori), Valerio Combass (basso), Luigi Russo (tastiere) e Antonio De Marianis (batteria). I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e su Ticketmaster.it.