Ginnastica Fabriano seconda in Serie A1: Raffaello Motto conquista lo scudetto 2025

Al Pala Asti di Torino la Ginnastica Fabriano per un punto non riesce, per la nona volta consecutiva, a conquistare lo scudetto di serie A1. La squadra marchigiana si deve accontentare della seconda piazza dietro alla Raffaello Motto di Viareggio che, dopo una emozionante sfida a tre, per un punto si aggiudica il Campionato societario di Serie A1 di Ginnastica Ritmica 2025. Un secondo posto per le campionesse uscenti della Ginnastica Fabriano, che lascia lo scettro all’avversaria dopo otto anni di dominio assoluto nel campionato tricolore. Terza la San Giorgio 79 di Desio. Le tre squadre si sono susseguite con le proprie ginnaste sui quattro attrezzi, in quattro trielli. Alla prima classificata sono andati i 3 punti, alla seconda 2 e all’ultima 1 punto. Al cerchio, al termine di un sfida molto equilibrata la Motto Viareggio è in testa con 3 punti, seguita da San Giorgio 79 (2 punti) e Ginnastica Fabriano (1 punto). Alla palla facile la vittoria di Sofia Raffaeli che conquista i tre punti con un incredibile 29.133.

Dopo la seconda sfida la Raffaello Motto conduce con 5 punti, su una Ginnastica Fabriano in recupero con 4 punti e San Giorgio 79 (3 p.). Alle clavette la Varfolomeev con 30.767 stravince la gara per la Raffaello Motto, due punti vanno a Piergentili e un solo punto ad Aciobanitei. La Raffaello Motto consolida il comando della classifica con 8 punti contro i 6 di Fabriano e i 4 di San Giorgio 79.

Nell’ultima sfida al nastro Sofia Raffaeli con una una prestazione impeccabile (28.933) conquista i tre punti, ma non bastano per aggiudicarsi il tricolore. La Raffaello Motto vince lo scudetto grazie ai 2 punti conquistati. Le final six si chiudono con il successo della Raffaello Motto che conquista 10 punti, seguita dai 9 della Ginnastica Fabriano e 5 dalla San Giorgio di Desio.

"Il titolo di Vice Campionesse d’Italia è un risultato prestigioso - afferma la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo - soprattutto per una squadra rinnovata, con due giovanissime ginnaste, che ha aperto un nuovo ciclo dopo l’uscita di scena di Milena Baldassarri. Una squadra guidata dalla capitana Sofia Raffaeli che saprà crescere ancora per tornare a riprendersi quel titolo che per ben otto anni consecutivi è stato cucito sulle loro divise. Per questo oggi non siamo delusi ma fieri di come le nostre campionesse siano riuscite a condurre un campionato di transizione, che lascia intravedere delle grandi potenzialità per brillare sui podi più prestigiosi. Congratulazioni alle nostre meravigliose ginnaste".

Angelo Campioni