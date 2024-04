Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli oro alle clavette e bronzo al cerchio

Nella tre giorni della seconda tappa del circuito 2024 di World Cup di Ginnastica Ritmica Sofia Raffaeli chiude in gloria una competizione iniziata in salita ma poi terminata con un oro alle clavette, un bronzo al cerchio e un quarto posto alla palla. Dopo la delusione per non essere riuscita a conquistare il bronzo all’All-around perso per soli 0,10 decimi, il Vulcano di Fabriano nelle finali di specialità sale finalmente sul gradino più alto del podio con un oro magnifico alle clavette con il punteggio di (34.250) dopo una straordinaria performance superando la beniamina di casa Kaleyn (33.900) giunta seconda e l’ucraina Onopriienko (33.000) che si è dovuta accontentare della terza piazza. Ricordiamo che la ginnasta in forza alla Ginnastica Fabriano, accompagnata dalla sua allenatrice Mancinelli, ha messo in pedana tutti esercizi nuovi e quindi non ancora non perfetti. Oltre a questo successo la Formica atomica ha conquistato anche la medaglia di bronzo al cerchio.

Anche qui un esercizio quasi perfetto che le è valsa la terza posizione (34.150), dietro l’isareliana Atamonov (35.550) e la bulgara Nikolova (34.950), ma davanti all’Harnasko (33.800). Sfortunata nella prova alla palla dove si deve accontentare di un ottimo quarto posto (33.450), dietro la beniamina di casa Nikolova prima con uno stratosferico 36.950 e l’Atamanov terza con 33.950. Tre finali decisamente a livelli altissimi dove la ginnasta fabrianese sta incominciando ad assimilare i nuovissimi esercizi. Ci vorrà ancora del tempo per raggiungere la perfezione, ma se il buon giorno si vede dal mattino è sicuramente un buon toccasana.

Angelo Campioni