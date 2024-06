Gioielleria svaligiata: caccia alla banda

È ancora caccia ai quattro uomini che, incappucciati si sono introdotti nel punto vendita di Sarni Oro alle 00.51 di sabato. Il colpo è stato messo a segno in due minuti, a salvare alcuni oggetti preziosi che si trovavano all’interno della gioielleria, l’allarme fumogeno che è scattato e che ha costretto i banditi a mettersi in fuga.

Da una prima stima il valore del bottino era stato stimato attorno ai centomila euro, ma la cifra sembrerebbe essere inferiore, proprio perché, alcuni preziosi sono rimasti all’interno delle vetrine sfondate.

Il furto è stato studiato nei minimi particolari dalla banda che si sarebbe anche avvalsa di un complice che avrebbe agevolato la fuga dei banditi in auto. Dalle telecamere di videosorveglianza, non sarebbero emersi particolari riguardo al mezzo utilizzato per il colpo.

Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di banditi dell’Est Europa, che, con l’ausilio di mazze ferrate si sono liberati delle fioriere e poi hanno raggiunto il bottino. Oggetti che possono essere rimessi sul mercato senza difficoltà perché, non avrebbero codifiche per risalire, ma si tratterebbe di gioielli reperibili facilmente nei punti vendita. Al vaglio degli inquirenti anche le registrazioni dei giorni precedenti, nella speranza di poter individuare persone che, con fare sospetto, studiano il furto.