Giordano Bruno Guerri, lectio magistralis dedicata a D’Annunzio

"D’Annunzio come opera d’arte". È il titolo della lectio magistralis che Giordano Bruno Guerri terrà giovedì (ore 21.15, ingresso gratuito con prenotazione al 320.5623974) nell’auditorium Accademia di Babele (Fiera della Pesca). È il terzo appuntamento della rassegna culturale su Gabriele D’Annunzio curata da Luca Violini. Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, alla figura del Vate ha dedicato gli anni più intensi della sua attività. D’Annunzio giovane studente ribelle, poeta, romanziere. D’Annunzio libertino, amante, marito e padre. D’Annunzio soldato, guerriero, rivoluzionario. D’Annunzio politico, avventuriero, ‘influencer’ ante litteram nell’Italia (e nell’Europa di un secolo fa). Guerri veste i panni della ‘vedova’ del poeta. "Tecnicamente lo sono – spiega lo storico –, come le mogli che, defunti i mariti scrittori, si sforzano di mantenerne vive memoria e opere. Ma se di solito le vedove sono tristi, io sono una vedova allegra, ho anche altre passioni. E poi, ora che lo conosco bene, posso scherzare con lui, giocarci, non cadere nelle trappole di cui ha disseminato la propria vita per depistare contemporanei e posteri, godendone". In questo avvincente quanto inusuale racconto dell’esistenza del poeta Guerri riesce a tratteggiare con la precisione dello storico e del grande autore un ritratto sentimentale che conquista, convince, spiega. Con lo stesso spirito con cui dirige il Vittoriale, impegnato, come lui stesso dice, "nell’impresa di liberare d’Annunzio da pregiudizi che parevano inestirpabili". rai. mon.