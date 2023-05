Giornata dei bambini scomparsi: inaugurata la "panchina blu"

Giornata internazionale dei Bambini scomparsi: inaugurata la panchina blu e adottato il registro della bigenitorialità. "Questa panchina - spiega il sindaco Maurizio Greci – è simbolo dell’uguaglianza genitoriale sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989". La seduta si trova tra via Verdi e via Giacomo Leopardi. Alla cerimonia era presente Emilio Vincioni che da otto anni combatte per portare in Italia sua figlia che si trova in Grecia e "trascorrere le vacanze natalizie o estive con lei". Vincioni che a oggi riesce a vedere la figlia solo in Grecia e a suo dire durante ‘incontri controllati’ porta avanti la sua battaglia legale e ha anche il sostegno di tanti. "Da qui a settembre – ha spiegato - ci saranno udienze decisive in Grecia. Ma senza l’aiuto delle istituzioni italiane, laggiù, ho ben poche speranze". A partecipare all’evento l’associazione Penelope con Giorgia Isidori e anche il sindaco di Serra San Quirico Tommaso Borri. "Lo scorso anno, in Italia, è stata denunciata la scomparsa di quasi trenta minori al giorno – spiegano dall’associazione -. Un fenomeno in aumento, rispetto al 2021, del 24% per i minori italiani e addirittura del 47% per gli stranieri. La maggior parte, l’85%, sparisce per allontanamento volontario. Ma ci sono anche sottrazioni e bambini che vengono portati via da uno dei genitori. È per loro che l’associazione Penelope combatte. Nelle Marche sono 133 le persone, adulti e bambini, scomparsi. Nel 1979, a cinque anni, sparì anche il fratello della presidente di Penelope Marche, Sergio Isidori. Non è mai stato più trovato". sa. fe.