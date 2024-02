Giornata del farmaco, la polizia dona

In occasione della ’Giornata di raccolta del farmaco’, anche il Commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano, interpretando lo stimolo di solidarietà ed universalità della iniziativa originato dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha effettuato una donazione alla farmacia comunale di Via Stelluti Scala. La donazione è stata destinata all’acquisto di medicinali da banco maggiormente richiesti da distribuire ai più bisognosi.

Si è trattato di un gesto di solidarietà semplice ma condiviso da tutto il personale del Commissariato di Fabriano nei confronti dei più bisognosi della comunità. Si ripropone anche in questo caso l’alto significato delle parole del questore Cesare Capocasa: "Esserci sempre è la nostra mission. Esserci sempre vuol dire essere vicini alla comunità ed ai cittadini, in prima linea e sempre in aiuto dei più bisognosi". Un ringraziamento speciale del Commissariato va alle dottoresse della farmacia comunale con le quali i poliziotti hanno pienamente condiviso le finalità dell’iniziativa. sa.fe.