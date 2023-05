Giornata dello sport: alunni in campo

Alunni in campo al Bianchelli per la giornata dello sport della scuola Primaria. Un lavoro certosino quello messo a punto dagli insegnati dell’Istituto Comprensivo Mario Giacomelli che questa settimana si sono cimentati in numerose attività sportive: l’obiettivo è quello di promuovere l’attività motoria e la cultura sportiva nella Scuola primaria dove da quest’anno le attività didattiche vengono integrate con la presenza del docente di educazione motoria.

Calcio, volano, staffetta, ma anche gioco dell’oca, dodgeball ed esercizi a terra: sei tappe con discipline diverse che gli studenti, divisi in squadre miste, hanno svolto sia singolarmente che a squadre. Al termine della giornata, ai giovani atleti è stato consegnato un diploma. Sugli spalti ad applaudirli, genitori e docenti. Un modo per far conoscere e applicare la cultura dello sport. Un’iniziativa importante che va ad allungare la lista delle tante già messe in atto dall’Istituto Comprensivo Mario Giacomelli, tra le più gradite dai giovani studenti, oltre alla giornata dello spor è stato l’incontro con gli Uomini delle Fiamme Gialle. Un ritorno alla normalità dopo la pandemia che ha costretto gli studenti a trascorrere molto tempo lontano dalla scuola e dalle attività sportive, da sempre molto importanti per la formazione e la crescita.