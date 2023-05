Giornata dello Sport, in mare arriva "Malupa": la barca per i disabili

Domenica la Giornata Nazionale dello Sport e il varo di Malupa 5.0, la prima barca al mondo riconosciuta per disabilità cognitiva. L’appuntamento è alle 10 nello scivolo della darsena turistica del porto di Senigallia: sarà l’Inno di Mameli ad accompagnare la discesa in acqua dell’imbarcazione che partirà in direzione Rotonda a Mare seguita da un corteo di barche delle associazioni locali.

Al timone di Malupa 5.0 ci saranno Francesco Pizzuto, campione del mondo di vela di altura, Danilo Malerba, velista non vedente, Daniele Malavolta, presidente associazione ‘Liberi nel vento’.

Tutto questo è stato possibile grazie alla Fabbrica dei Sogni che con caparbietà è riuscita a realizzare un’imbarcazione che consentirà a chiunque di poter realizzare un sogno, quello di alzare le vele e cavalcare le onde: "È stato un lavoro impegnativo – spiega Marco Lorenzetti, presidente della Fabbrica dei sogni – ma è grazie alla sinergia di tutti che è stato possibile regalare un sogno a tanti ragazzi che fino ad oggi, dovevano rinunciare a timonare un’imbarcazione, ma da domenica, con Malupa 5.0 chiunque potrà farlo. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno reso possibile tutto questo".

L’evento si svolgerà nella Giornata Nazionale dello Sport: "Siamo noi che dobbiamo dire grazie a chi ha reso possibile tutto questo – le parole del sindaco Massimo Olivetti – questo varo è l’occasione per accendere i riflettori su un aspetto sociale importante, come quello della disabilità".

L’Associazione velica Senigallia preparerà un corridoio di lancio in prossimità della Rotonda a Mare per consentire a chiunque vorrà usufruire dell’imbarcazione potrà provarla previa prenotazione in loco.

All’arrivo di Malupa 5.0 all’interno della Rotonda a Mare è in programma una convention per presentare il progetto e saranno presenti numerosi ospiti.

Il progetto è stato possibile grazie al contributo del Rotary, che lo ha appoggiato sin dalle prime battute. A prendere parte alla Giornata Nazionale dello Sport saranno oltre trenta società sportive cittadine sono poi pronte per la grande festa, che si celebrerà nel centro di Senigallia animando le principali piazze cittadine.

Tutti i partecipanti, piccoli e grandi, potranno ritirare la mappa dell’evento e il Passaporto dello Sportivo al punto informativo allestito in Piazza Saffi e potranno vedere e provare oltre venti discipline sportive.

Presenti anche Radio Velluto e Radio Arancia che saranno in diretta dal Foro Annonario e l’Associazione VIP Claun Ciofega che colorerà le piazze con giochi e animazione.