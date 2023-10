‘Giornata nazionale delle Famiglie al Museo’: iniziativa al Diocesano

Oggi è la ‘Giornata nazionale delle Famiglie al Museo’. Quello diocesano di Ancona (ore 16) propone un percorso speciale che condurrà a scoprire come la città, grazie al suo porto, sia da sempre un luogo che ha accolto mercanti, viaggiatori e pellegrini. I bambini si cimenteranno anche nella lettura tattile guidata di un’opera scultorea. Al termine, dopo un laboratorio in cui realizzare una rilettura dei temi proposti, a tutti i bambini sarà regalato il taccuino di F@Mu: venti pagine di giochi e attività insieme al testimonial 2023, ‘Diario di una Schiappa’, per trasmettere i valori di questa edizione. Prenotazione obbligatoria al 3208773610. Per informazioni: 3208773610.